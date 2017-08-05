Barajlardaki doluluk oranı açıklandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şu anda bir kuraklık söz konusu değil. Barajlarımızda yüzde 40 doluluk var. Ağustos ayının sonunda sulama ihtiyacı azalıyor, genelde mayısta başlıyor sulama ihtiyacı. İçme ve sulama suyunda bir sıkıntı söz konusu değil." dedi.

Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katılmak üzere Erzurum'dan özel uçakla Muş'a geldi.

Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Eroğlu, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, Muş'a karşı ayrı bir gönül bağının bulunduğunu, bir Muş gönüllüsü olarak her zaman kente güzel hizmetler yaptıklarını ve buna devam ettiklerini söyledi.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Muş'a da önemli yatırımların geleceğini ve kentin bu yatırımlarla kalkınacağını vurgulayan Eroğlu, "Muş muhteşem bir dönüşüm yaşayacak. Burada güzel imkanlar var. Türkiye'nin en büyük ovalarından biri burada. Tarım, hayvancılık, tarıma dayalı sanayi ve diğer sanayi için bulunmaz fırsat. Bütün Türkiye'deki iş adamlarına Muş'a gelin diyorum." diye konuştu.

"Projelerimizin maliyeti 192 milyon lira"

Bakan Eroğlu, Muş'u çiçek gibi yapmak istediklerini, bu amaçla yeni müjdeler vermek üzere kente geldiğini belirterek, en son kenti ziyaret ettiğinde verdiği 23 projeden 20'sinin tamamlandığını, 3 projenin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bugün de kente 17 yatırımın müjdesini vermeye geldiğini vurgulayan Eroğlu, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Eski projelerimizle kent halkına 40 müjde vermiş oluyoruz. Projelerimizin toplam maliyeti 192 milyon lira. İlimize hayırlı olmasını diliyorum. 12 tanesi DSİ, 4 tanesi OGM, bir tanesi de meteorolojiye ait projelerin müjdesini veriyoruz. Bunlardan bir kısmının temelini atacağız. Dereleri ıslah ediyoruz. Burada ağaçlandırma açısından çok önemli inşallah 10 bin 204 dekarlık alanda çalışma yaparak 1 milyon 350 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Köylere gelir getirici projeler kapsamında arazileri, masrafları devletten olmak şekilde vatandaşlara yardımcı olacağız. Orman teşkilatımız tam anlamıyla buralara girecek ve ağaçlandırma konusunda gerekli yatırımları yapacak. 10 milyon 613 bin liralık yatırımı buradan ilan ediyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz bu yatırımı hayata geçirecek."

Karasu Deresi'nin ıslah edilmesi konusundaki çalışmaların çok önemli olduğunu, taşkın sorununun giderildiğini anımsatan Eroğlu, bugün bu konuda 3 milyon liralık 4 tesisin temelini atacaklarını bildirdi.

Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Muş'a ayrı bir önem verildiğini, şu ana kadar 9 milyar liralık yatırımın gerçekleştirildiğini dile getirerek, bu yılki yatırımlarla bu rakamın daha da artacağını, bakanlık olarak da kente yapılan yatırımlarda ilk sırada yer alacaklarını söyledi.

"28 milyar 411 milyon lira yatırım yapacağız"

Bakan Veysel Eroğlu, kente bir cazibe merkezi haline getireceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muş ve civarını 2060 yılına kadar su sıkıntısı çekmeyecek şekilde su ihtiyacını karşılayacak bir planlama yapıyoruz. Burada 72 bin 230 dekar araziyi sulamaya açtık ama bu rakam çok artacak. DAP gerçekten bölge için çok önemli. Muş'un da dahil olduğu projeyle alakalı Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Buraya 28 milyar 411 milyon lira yatırım yapacağız ve bitiş tarihi 30 Aralık 2019 olacak. Muş'umuza çok güzel hizmetler geliyor. Özellikle 2017-2019 yıllarını Muş'ta yatırımlarda hamle yılları ilan ettik. 3 tanesi içme suyu tesisi, 4 baraj-gölet, 5 sulama tesisi yapacağız. Yaklaşık 150 bin dekar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü çalışması yapacağız."

8 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Eroğlu, 46 köyde gelir getirici tür ağaçlandırmasını yaparak 4 milyon lira hibe desteği sunacaklarını aktardı.

Bütün bakanlıkların da kentte önemli yatırımlara imza attığına işaret eden Eroğlu, eğitimden sağlığı, tarımdan kalkınmaya her alanda çok büyük yatırımların kente kazandırıldığını belirtti.

"Yangını söndürmede çok başarılıyız"

Orman yangınları konusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini, yanan yerleri ağaçlandırdıklarını anımsatan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bir orman yangını yok. Meteorolojinin ikazına uygun olarak kritik noktalara, hassas olan yerlere elemanlarımızı acil müdahale ekiplerini kurduk ve konuşlandırdık. Onlar yangın çıktığı anda yıldırım hızıyla söndürmek için müdahale ediyor ve bir çok yangını büyümeden söndürüyoruz. Büyüme riski olunca hemen yangın harekat merkezimiz var oraya kara ve hava ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Kısa zamanda söndürüyoruz. Söndürmede çok başarılıyız. Sadece Türkiye değil çevremizdeki bütün ülkelere de destek veriyoruz. Makedonya'dan çok acil yardım istediler biz oraya çok özel su atan bir helikopter gönderdik. Şu anda kritik bir haftayı yaşıyoruz. Sıcaklıklar da ortalamalardan bir kaç derece yüksek. Ayrıca İsrail, Rusya gibi bir çok yere de destek verdik. Sevincimiz şu, yangına hassas olan yerlerde yağmur başlıyor. Ege, Akdeniz bölgelerinde. Bunların çok büyük faydası olacak. Bu hafta belki sıcaklıklarda artış olacak ama önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini tahmin ediyoruz."

Yanan alanların çevresini hemen temizlediklerini ve toprak işlemesini yaptıklarını söyleyen Eroğlu, yanan ağaçları da keserek ticari amaçla sattıklarını, arazi çalışmalarının ardından da bir yıl içinde ağaçlandırdıklarını vurguladı.

"Şu anda bir kuraklık söz konusu değil"

Bu yıl İzmir'de yanan arazilerle ilgili arazi işlemelerinin yapıldığını ve ekim ayında dikim çalışmalarının başlatılacağını bildiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda bir kuraklık söz konusu değil. Barajlarımızda yüzde 40 doluluk var. Ağustos ayının sonunda sulama ihtiyacı azalıyor, genelde mayısta başlıyor sulama ihtiyacı. İçme ve sulama suyunda bir sıkıntı söz konusu değil. Sıcak havalarda vatandaşlarımız özellikle ormanları korumak hepimizin görevi. Ormanlar olmasa Türkiye çöl olur. Vatandaşlardan talebimiz hassasiyet göstermeleri. Piknik yaptıklarında ateşleri söndürecekler, şu aralar ateş yakmasınlar. Sigara izmariti, cam ve çöpleri yasak olmasına rağmen ormanlara dökülüyor bazen sıkıntı oluyor. Metan gazı oluşuyor ve sıcaklıkla reaksiyon artıyor ve yangınlar çıkıyor."

Eroğlu, anız yangınlarında topraktaki faydalı bakterilerin tamamen yandığını ve toprağın çoraklaştığını kaydetti.

Orman kenarındaki çöpleri toplayıp yakarak imha etmeye çalışan vatandaşları da uyaran Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yangınlar rüzgarla ormanlara sıçrıyor. Bunlara vatandaşlarımız dikkat etsinler. Vatandaşlarımız bir olumsuzluk gördüklerinde Alo 177'yi arasınlar. Ne kadar kısa zamanda haber verilirse, erken müdahale edilir ve yangın söndürülür. Dünyadaki yangınlara baktığımızda biz çok başarılıyız. Bizim neredeyse bir yılda yanan alanın neredeyse 10 katı, Amerika, Kanada, İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde oldu. Bizim teşkilatımız çok eğitimli ve bütün dünyanın yangın elemanlarını Antalya'da uluslararasi eğitim merkezimizde eğitiyoruz. Eğitimli olunca çok kısa sürede yangınlara müdahale ediliyor ve can kaybı da olmuyor."

Valiliğin ardından Muş Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığını ve çarşı merkezindeki esnafı ziyaret eden Eroğlu'na belediye tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.