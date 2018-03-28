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Buradasınız : » » Baraj gölüne düşen aracı kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen aracı kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Adana'da bir sürücü, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen cipinin akıntıya kapılıp kaybolmaması için soğuk havaya rağmen aracının üzerinde bekledi.

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Baraj gölüne düşen aracı kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, Furkan Çınar'ın kullandığı 01 BEJ 98 plakalı cip, sürücüsünün yolun bittiğini fark edememesi nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 3 kişi, kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

"Araba çıkmadan ben buradan çıkmam"

Furkan Çınar, aracının akıntıya kapılmaması için tekrar suya girerek cipinin üzerine çıktı.

Havanın soğuk olmasına ve arkadaşlarının geri dönmesi yönündeki ikazlarına rağmen sudan çıkmayan Çınar, "Araba çıkmadan ben buradan çıkmam" dedi.

Daha sonra aracın kurtarılması için olay yerine çekici çağrıldı. Çınar'ın, aracın üzerinden inmesinin ardından cip sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: seyhan baraj gölü, Cip, araba, Adana
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