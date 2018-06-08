Banyoda biriken gaz, saç kurutma makinesi çalışınca patlamaya yol açtı

Eskişehir'de müstakil bir evde yaşanan patlamada yaralanan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Akdemir'in kardeşi Mehmet Akdemir, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Haziran'daki patlamadan sonra ağabeyinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Olay anında kardeşinin eşi ve 3 çocuğunun da evde olduğunu, şans eseri hayatta kaldıklarını belirten Akdemir, "Ağabeyim duş aldıktan sonra saç kurutma makinesini çalıştırdığı anda patlama olmuş. Patlama, gaz sıkışmasından kaynaklanıyor. Patlama sırasında kardeşimin içinde bulunduğu banyonun kapısı patlıyor. Bu sırada vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşuyor" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumları aradıklarını ve olayın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığının kendilerine söylendiğini belirten Akdemir, yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA