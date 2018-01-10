Banliyö hatları Gebze'den Halkalı'ya aktarmasız yolcu taşıyabilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yüksek hızlı trenlerimiz Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hale gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız" dedi.

Bakan Arslan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevaben yaptığı açıklamada şunları söyledi;



"Haydarpaşa-Pendik demir yolu hattının yapımıyla ilgili olarak veya bir başka ifadeyle Marmaray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılmasıyla ilgili olarak çalışmalarımız devam etmekte, arkeolojik kazılar, sözleşmeye dâhil edilen ilave işler, güzergâh üzerindeki bazı mülk ve hak sahiplerinin hukuki talepleri nedeniyle işin ilerlemesinde öngörülmeyen bazı durumlar olmuş, buna bağlı olarak gecikmeler yaşanmıştır ancak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içerisinde altyapı inşaatını, eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyonu bitireceğiz. Ondan sonra, kalan sürede de testleri yaparak bu yıl sonu itibarıyla banliyö hatlarını Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hale getireceğiz. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hale gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız."

Kaynak: İHA