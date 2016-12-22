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Bankayı soyup kayıplara karıştılar

İstanbul'da silah tehdidiyle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikleri banka şubesinden 30 bin lira alan iki soyguncu yaya olarak kaçtı.

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Bankayı soyup kayıplara karıştılar

Bağcılar'da bir banka şubesine giren silahlı ve maskeli 2 kişi, 30 bin lira alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, silah tehdidiyle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

Veznedara silah doğrultarak, kasadaki 30 bin lirayı alan soyguncular, yaya olarak kaçtı.

Banka çalışanlarının ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Banka şubesinde delil toplayıp güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: banka soygunu, Banka, İstanbul
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