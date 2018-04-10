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Buradasınız : » » Bankamatik önünde sahte para dolandırıcılığına suçüstü

Bankamatik önünde sahte para dolandırıcılığına suçüstü

Ankara'da bankamatikten çekilmiş gibi gösterdikleri sahte paraları bozdurmak bahanesiyle sırada bekleyenlere vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

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Bankamatik önünde sahte para dolandırıcılığına suçüstü

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine, bankamatiklerden çekilmiş gibi gösterdikleri sahte paraları bozdurmak bahanesiyle bankamatik önünde bekleyen vatandaşlara vererek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle E.A. ve Y.A'yı takibe aldı.

Mamak ilçesinde bir bankamatikte aynı şekilde dolandırıcılık yaptıkları sırada iki şüpheliyi suçüstü yakalamaya çalışan polis ekiplerini fark eden iki kişi, kiralık bir araçla kaçtı.

Dolandırıcılık zanlıları, polisin ısrarlı takibi sonucu bir süre sonra yakalandı.

Otomobilde bulundurdukları çok miktarda sahte paraya ve sahte kimliklerle el konulan zanlıların, 50'den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Cezaevi firarisi olan ve birçok suçtan arandığı belirlenen E.A. ve Y.A, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sahte para, dolandırıcılık, Bankamatik, ankara
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