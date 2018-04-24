Bankadan 7 milyon euro çalanlara 5 yıl sonra operasyon: 17 gözaltı

Gaziantep'te güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan arkadaşıyla birlikte 28 Mart 2013'te zırhlı araçla bir bankadan başka bir bankaya 7 milyon 200 bin euro götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşından güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı.

Parayı tırda unuttuk demişlerdi

Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut, 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi’ne giderek teslim oldu. Zanlılar mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR’da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

Kayıp parayla şirket kurup, otomobil almışlar

Ekipler, olay sonrası Vatan ve Arnavut’u adım adım takip etmeye devam etti. Takip sonucunda bulunamayan 7 milyon 200 bin euro ile haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan aramalarda 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda aralarında Mehmet Vatan ile Gökhan Arnavut'un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalıntı parayla elde ettikleri, 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirket, 1 şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 6 kilo 398 gram altın, 3 bin 460 euro, 925 dolar, 3 bin 455 lira para, 12 kol saati, 5 pos cihazı, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 913 fişek ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA