Banka soygunu girişimine 43,5 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bankayı soyma girişiminde bulunan ve banka şubesindekileri rehin alan tutuklu sanık İsmail İpek'e, 5 suçtan 43 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4. duruşmada, İpek'in avukatı Hüseyin Coşkun, bankanın vekili ve müşteki olarak katılan İbrahim Ulufer hazır bulundu.

Duruşmaya Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık İpek, savunmasında "Suçlamaları kabul ediyorum. Herkesten bu olay sebebiyle özür diliyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Coşkun da önceki savunmayı tekrar ettiğini söyledi.

Halk Bankası vekili ve aynı zamanda olay anında bankada olan, camdan atlayarak kaçarken iki ayağı kırılan İbrahim Ulufer, hem kendi adına hem de banka adına şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, zanlının cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Nilüfer Balcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık İpek'in "silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme, mala zarar verme ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Gültekin Remzi Yüksel, karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme, sanık İsmail İpek'in, "birden fazla kişiyi silahla hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 24 yıl 6 ay, "silahla yağma" suçundan 7 yıl 6 ay, kamu görevlisine direnme" suçundan 6 yıl, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan 4 yıl ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 43 yıl 6 ay hapis ile 3 bin lira para cezasına çarptırdı. Sanık İpek, "mala zarar verme" suçundan ise beraat etti.

Gölcük'te, 13 Kasım 2015'te banka şubesindekileri rehin alan İsmail İpek, ikna çabaları sonuç vermeyince düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilmişti.