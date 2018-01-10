Bank Asya'nın A Grubu 24 hissedarı tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Bank Asya'nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 42'si de Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 39 kişi de tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 39 şüpheliden 24'ünün tutuklanmasına, 15'inin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarına operasyon

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Kaynak: AA