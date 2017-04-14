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Bank Asya şube müdürlerinin de bulunduğu 13 zanlı adliyede

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda kapatılan Bank Asyada şube müdürü olarak çalışanların da aralarında bulunduğu 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Bank Asya şube müdürlerinin de bulunduğu 13 zanlı adliyede

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kapatılan Bank Asyada şube müdürü olarak çalışanların da yer aldığı 13 kişi adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa, Sakarya ve Ordu'da 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kapatılan Bank Asyanın Bursa'daki bölge müdürlüğünde yetkili olarak çalışan ve bağlı şubelerde müdür konumundaki 13 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların, adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

Etiketler: bursa, fetö, Bank Asya, PDY
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