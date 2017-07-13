Bank Asya için ilçe ve köylerde para ve altın toplamışlar

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Turgay Ş, Eftal K, Cemil T, Süleyman B, Osman G, Orhan Ö, Necdet D, tutuksuz sanık Orhan K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Münevver T. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tanıklardan Bank Asya eski çalışanlarından H.G, 17-25 Aralık operasyonundan sonra Bank Asya'nın yüzde 99'unun cemaat üyelerine hizmet eden bir banka haline geldiğini, örgütün bankayı sahiplenmeye çalıştığını belirterek, "Yozgat'ta kadınlar, minibüslerle ilçe ilçe, köy köy dolaşarak Bank Asya'ya çeyrek altın ve para toplayıp hesap açtırdılar. 'Devlet bizim üstümüze geliyor ama toplumda bizim güçlü bir tabanımız var' imajını oluşturmaya çalıştılar." dedi.

H.G, örgütün yönlendirmesi ve hatır gönül ilişkisi içerisinde vatandaşlara Bank Asya'dan hesap açtırıldığını ifade etti.

Cemaat aleyhine olumsuz ifade kullananların ölümle tehdit edildiğini ileri süren H.G, "Örgüt adına aleyhte konuşanları tehdit ederlerdi. Olumsuz ifadeler kullanıldığında cemaatten aldıkları yetkilerle ölümle tehdit ettikleri oldu. Örgütün düştüğü durumdan kaynaklı STK'ları devlete karşı kışkırtıyorlardı. 'Devlet, bütün cemaatleri bitirecek, kendi cemaatini kuracak' imajı oluşturuyorlardı." ifadelerini kullandı.

Duruşma sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.