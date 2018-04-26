Balyozla camları kırarak içeri girdiler, alarm çalınca kaçtılar

Yüzlerinde kar maskesi, ellerinde balyoz ve döner bıçağı ile İstanbul Zeytinburnu’nda bir tekstil atölyesine gelen 4 hırsızlık zanlısı, balyozla iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi.

Kasanın bulunduğu odaya yönelen hırsızlar, 600 kilo ağırlığındaki kasayı kaldıramaya çalıştı. Alarmın çalmasıyla panikleyen hırsızlar, iş yerinden hiçbir şey çalamayarak kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde zanlıların iş yerine otomobil ile geldikleri, yanlarında getirdikleri balyoz ile camları kırarak içeri girdikleri görülüyor. Zanlılardan camı kırdıktan sonra üçü içeri girerken biri ise dışarıda nöbet tutuyor.

Dışarıda bekleyen zanlı, kasayı daha kolay çıkarma umuduyla camı kırmaya devam ettiği sırada ise alarm ötüyor. Alarmın ötmesi ile panikleyen hırsızlar, kaçmaya başlıyor. Zanlıların ellerinde döner bıçağı, bazılarının ise bellerinde silah olduğu görülüyor.

Aynı yerde binlerce esnaf olduğunu belirten iş yeri sahiplerinden Emrah Küçükler, “Hırsızlık olayına karşı demir yaptırdık ama o da çözüm olmadı. Buradaki birçok iş yerine girdiler. Biz artık korkuyoruz. Güvenliğin arttırılmasını istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA