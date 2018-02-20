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"Balyoz davasında kumpas" soruşturmasında 5 tutuklama

"Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, dönemin 5 emniyet görevlisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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&quot;Balyoz davasında kumpas&quot; soruşturmasında 5 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 5 şüphelinin ifadeleri alındı.

İfade verme işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın, Mehmet Özdemir ve Mehmet Ay, sorgularının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle almak, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçlarından tutuklandı.

Dönemin TEM görevlileriydiler

Başsavcılık, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı neticesinde kumpas olarak değerlendirilen "Balyoz" soruşturmasında, aktif olarak görev alan kolluk görevlilerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, o dönem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile alakalı yürütülen soruşturmalarda denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Savcılığın talimatının ardından başlatılan çalışmalar neticesinde, o dönemde emniyet görevlisi olan şüpheli Necat Aksu İstanbul'da, şüpheli Mehmet Kılıç Yozgat'ta, Hüseyin Yalçın Adana'da, Mehmet Özdemir Gaziantep'te ve bir süre araması devam eden Mehmet Ay ise yine Adana'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama, kumpas, gözaltı, fetö, Balyoz davası
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