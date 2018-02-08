  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.794
    EURO 4.667
  • BIST 115154.84
    ALTIN 160.157
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Balyoz davasında kumpas" soruşturmasında 4 emniyet görevlisine gözaltı

"Balyoz davasında kumpas" soruşturmasında 4 emniyet görevlisine gözaltı

"Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen dönemin 5 emniyet görevlisinden 4'ü gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Balyoz davasında kumpas&quot; soruşturmasında 4 emniyet görevlisine gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı neticesinde kumpas olarak değerlendirilen "Balyoz" soruşturmasında, aktif olarak görev alan kolluk görevlilerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, o dönem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile alakalı yürütülen soruşturmalarda denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatının ardından başlatılan çalışmalar neticesinde, o dönemde emniyet görevlisi olan şüpheli Necat Aksu İstanbul'da, şüpheli Mehmet Kılıç Yozgat'ta, Hüseyin Yalçın Adana'da, Mehmet Özdemir'in de Gaziantep'te yakalandığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: soruşturma, kumpas, gözaltı kararı, gözaltı, Balyoz davası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER