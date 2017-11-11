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Buradasınız : » » Balondaki helyum gazı "bomba gibi" patladı

Balondaki helyum gazı "bomba gibi" patladı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir apartman dairesinde uçan balondan sızan helyum gazının patlaması sonucu evin PVC kaplı duvarı yıkıldı.

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Balondaki helyum gazı &quot;bomba gibi&quot; patladı

Hatay'ın Turunçlu Mahallesi'ndeki bir apartmanda patlama sesi duyulmasının ardından büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, evde bulunan uçan balondan sızan helyum gazının, ocak tüpünün yakılması nedeniyle büyük gürültüyle patladığı ve dairenin PVC kaplı bir duvarının yıkıldığı belirlendi.

Aile bireyleri olaydan yara almadan kurtuldu.

Bu arada, patlamanın yaşandığı eve 15 gün önce taşınan aileye aynı apartmandaki komşuları tepki gösterdi. Komşular polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

AA 

Etiketler: patlayan balon, helyum gazı, hatay, balon patladı
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