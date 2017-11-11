Balondaki helyum gazı "bomba gibi" patladı

Hatay'ın Turunçlu Mahallesi'ndeki bir apartmanda patlama sesi duyulmasının ardından büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, evde bulunan uçan balondan sızan helyum gazının, ocak tüpünün yakılması nedeniyle büyük gürültüyle patladığı ve dairenin PVC kaplı bir duvarının yıkıldığı belirlendi.

Aile bireyleri olaydan yara almadan kurtuldu.

Bu arada, patlamanın yaşandığı eve 15 gün önce taşınan aileye aynı apartmandaki komşuları tepki gösterdi. Komşular polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

AA