Balona röveşatadan sonra saksıya tekme

Ankara'da sabah dükkanını açmaya giden esnaf, çiçek dikili saksının yerde olduğunu gördü. Saksıya bir aracın çarptığını düşünen esnaf, aracı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde, sabah erken saatlerde kaldırımda yürüyen bir genç, yolun kenarındaki plastik saksıya yaklaşıp tekme atıyor. Devrilmeyince de sinirlenip bir kez daha koşarak saksıyı tekmeliyor.

Tekmenin şiddetiyle saksı bir tarafa, genç diğer tarafa düşüyor. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan kişi, yoluna devam ediyor.

Kaynak: İHA