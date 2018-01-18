Balkondan düşen fırından son anda kurtuldu

Aydın Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında balkondaki fırın, kentte etkili olan fırtına nedeniyle yola düştü.
Bu sırada yoldan geçen bir kişi üzerine doğru gelen fırını son anda fark ederek kaçmayı başardı.
Fırının düşme anı, binanın alt katındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçen bir vatandaşın üzerine aniden karton parçaları düşüyor. Vatandaş karton parçalarından kaçarken, fırının yola düşmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.
Kaynak: AA