Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar

Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuğun çevredekiler tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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HSYK, 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında ara karar
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