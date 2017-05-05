  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar

Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuğun çevredekiler tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar

Şanlıurfa'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, çevredekiler tarafından havada yakalandı.

Alınan biliye göre, merkez Haliliye ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katında balkonda oynayan 3 yaşındaki E.Ç, korkuluklardan sarktı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden E.Ç, yorulunca kendisini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden çevredeki esnaf, E.Ç'yi havada yakaladı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda E.Ç'nin düşmesi ve vatandaşların çocuğu yakalama anı görülüyor. AA

Etiketler: şanlıurfa
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