Balkanlardan soğuk hava ve kar geliyor

Bugün itibarıyla Balkanlar'dan gelen soğuk hava hakim olacak ve sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak.

Meteoroloji, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da, sıcaklığın 12 derece azalacağını ve bölgede kar ve don görülebileceğini aktardı.

Sıcaklıkların azalmasıyla bazı illere kar uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Bugün parçalı ve çok bulutlu olacak bölge genelinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Salı günü, Çanakkale'nin batı kıyıları haricindeki bölge genelinde yağmur ile sağanak görülebilecek. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in doğu ve kuzey kesimleri ile Manisa'nın doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Çarşamba günü, bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İlk saatlerde Balıkesir'in güneydoğu kesimlerinde (Dursunbey, Sındırgı çevreleri) hafif kar yağışı görülmesi ön görülüyor."

Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA