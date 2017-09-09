Balıklıgöl'ün yarim asırlık alt yapı sorunu çözülüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin 50 yıllık sorununu çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiftçi, meclis üyeleri ile birlikte Balıklıgöl Yerleşkesi'nde devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.

Balıklıgöl çevresindeki esnafı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, düzenlemenin en kısa sürede tamamlanması için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti.

Yıllardan bu yana yerleşkede sulama neticesinde biriken su ve yağmur suyundan dolayı çökmenin meydana geldiği Balıklıgöl'deki çalışmaların uzun vadede sorunları ortadan kaldıracağını anlatan Başkan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Balıklıgöl Yerleşkesi'nde hem altyapı anlamında hem de güçlendirme ve kuvvetlendirme anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Tünel üzerinde yalıtımlar ve sonrada tüm yüzeyinin kaplanması işine başlandı. Bölgenin çok yoğun turistik bir alan olduğunun farkındayız. Eğer biz alanda yağmur drenajını yapmazsak, Balıklıgöl'de yağmurdan süzülen suyu almazsak bu yapılar tehlike ile karşı karşıya kalacaktır. Bununla birlikte Döşeme Camisi'ne güçlendirme perdeleri atıldı. Aynı şekilde revaklar tehlike ile karşı karşıya kalacaktır. Şanlıurfalı hemşerilerimden sabırlı olmalarını bekliyorum. Balıklıgöl'deki 50 yıllık bir sorun çözülüyor. Tüm yüzeydeki taşlar çatlamıştı, su sızdırıyordu. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için bunu yapmak zorundayız."