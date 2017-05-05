  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Balıkesir'in sahilleri yeni sezona hazırlanıyor

Balıkesir'in sahilleri yeni sezona hazırlanıyor

Lodosun getirdiği deniz atıkları ve çöplerle kirlenen Akçay, Güre, Altınoluk, Ayvalık-Sarımsaklı, Burhaniye-Öğretmenevi ve Erdek-Ocaklar plajları, sezona hazır hale getiriliyor.

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Balıkesirin sahilleri yeni sezona hazırlanıyor

Yaz aylarında nüfusu yaklaşık 2,5 milyona ulaşan Balıkesir'in denize kıyısı olan ilçelerindeki sahiller, Büyükşehir Belediyesinin 60 personeli tarafından 8 araç ve kumsal temizlik makineleri kullanılarak haftanın her günü temizlenmeye başlandı.

Kış ayları boyunca lodosun getirdiği deniz atıkları ve çöplerle kirlenen Akçay, Güre, Altınoluk, Ayvalık-Sarımsaklı, Burhaniye-Öğretmenevi ve Erdek-Ocaklar plajları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Kıyı temizlik timleri"nce sezona hazır hale getiriliyor.

Deniz içindekileri çöpleri de toplayan timler, tatil sezonu başladıktan sonra da görevlerini aralıksız sürdürecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürü Ayşe Tülay Selici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile kentteki bazı plaj ve kıyıların Büyükşehir Belediyesinin kontrolüne alındığını söyledi.

Kıyı temizliklerine 1 Mayıs itibarıyla 60 personele başladıklarını belirten Selici, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza daha güzel hizmet vermek, keyifli bir tatil yapmalarını sağlamak için plajları temizliyoruz. Denizden gelen ot ve çöpler, plastik atıklar, sigara izmaritleri günlük olarak toplanıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu konuda eğitim çalışmaları da yapacağız. Halkımıza, plastiğin yerine daha da özendirici bez çantalar dağıtmayı planlıyoruz. Bu çevre, bu doğal güzellikler, hepimizin. Oksijen deposu olan bu yerleşim alanlarımızı daha temiz tutmak zorundayız. Çöplerimizi çöp konteynerlerine atalım. Herkes bu çevreden maksimum seviyede faydalanabilsin. Vatandaşlarımız da zaman zaman çevre temizlik çalışmalarımıza katılarak, bizlerle birlikte temizlik yapıyor. Bu duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." AA

Etiketler: balıkesir, sahil, Ayvalık-Sarımsaklı, Burhaniye-Öğretmenevi, Erdek-Ocaklar, Akçay, Güre, altınoluk
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