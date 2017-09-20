  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.471
    EURO 4.169
  • BIST 105446.69
    ALTIN 146.641
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesirdeki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yaptığı açıklamada, yangının çayırlık alanda başladığını ardından ormana sıçradığını belirtti.

Yangını kısa sürede yapılan müdahaleyle kontrol altına aldıklarını ifade eden Kırcı, şunları kaydetti:

"Yangın ilçeye bağlı Kuyualan Mahallesi yakınlarında kırsal bir bölgede çıktı. Biz hemen müdahale için ekibi yönlendirdik. Bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve 50 personel yönlendirdik. Şu an sıkıntılı bir durum yok. Zaten yanan bölgenin büyük bir kısmı çayırlık. Fazla bir ormanlık alan zarar görmedi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ben çevredeki vatandaşların duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bize hemen haber verdiler biz de büyümeden kontrol altına almayı başardık."

Kırcı, tedbir amaçlı belirli sayıda personelin bölgede kalacağını söyledi.

Etiketler: balıkesir, orman yangını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER