Balıkesir'deki organ bağışı 3 kişinin hayatını kurtaracak

Balıkesir'de geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbrekleri nakil için alındı.

M.A. yaklaşık bir hafta önce kalbinden rahatsızlanması nedeniyle Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erkek olduğu bildirilen bu hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin organ ve doku nakli ekibi M.A'nın ailesiyle görüşerek organlarının bağışlanması konusunda onay aldı.

M.A'nın karaciğeri ve iki böbreği Bursa ve Çanakkale'den gelen iki ekip tarafından çıkarıldı.

Karaciğerin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, böbreklerden birinin de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatan birer hastaya nakledileceği öğrenildi. Diğer böbreğin alıcısının ise doku grubu belli olunca tespit edileceği belirtildi.

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Fuat Çöken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de organ bağışının arttığını söyledi.

Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Çöken, "Hasta yakınları kendi acılarını bir yana bırakıp bu mübarek bayram günü birkaç aileye gerçek bir bayram ortamı hazırladılar. Organ bekleyen hastalarımız adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu donör organizasyonu yeni şehir hastanemizde ilk nakil organizasyonumuz. Bu manadan da bizim açımızdan güzel bir olay oldu." diye konuştu. AA