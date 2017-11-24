Balıkesir'deki FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19'u rütbeli asker, 1'i mahrem imam 20 şüpheliden 10'u daha sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

21 Kasım'da da adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 11'e yükseldi.

Operasyon

Cumhuriyet savcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları tespit edilen 19 rütbeli asker ile 1 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Eskişehir, Ordu, Kütahya, Bitlis, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9'u Balıkesir 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında, 10'u Hava Kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda olmak üzere 19 astsubay ve 1 mahrem imam gözaltına alınmıştı.

AA