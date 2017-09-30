Balıkesir'deki FETÖ/PDY soruşturmasında 7 tutuklama

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 28 Eylül'deki operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce örgüte ait eğitim kurumları ile pansiyonlarda çalıştıkları, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Balıkesir, İzmir, İstanbul, Manisa, Denizli, Afyon, Adıyaman ve Giresun'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K, M.Ş, V.U, F,I, F.B, A.Y. ve V.A. tutuklanırken, S.G. ve A.R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.