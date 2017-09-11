Balıkesir'de yangın

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ekmek yapmak için yakılan fırının yıkılması sonucu yangın çıktı.

İlçede yaşayan Enver Fidan'ın ekmek yapmak için evinin bahçesinde yaktığı taş fırın yıkıldı.

Bu sırada fırından çıkan alevler, önce Fidan'ın ahırına ardından komşularına ait 3 ahıra sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İki ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, Fidan'a ait balya samanları yandı, 5 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan, Rami Fidan'a ait bir küçükbaş hayvan telef oldu.