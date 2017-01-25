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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı gözaltına alındı.

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Balıkesirde uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Balıkesir merkez ile Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 769 gram esrar, 78 uyuşturucu hap, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 39 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar C.K, A.T, R.K, M.K.Y, M.M, İ.Y, A.Ç, F.D, A.K.E, O.Ç, U.G, N.Ö.Y. ve A.O. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Etiketler: balıkesir, uyuşturucu operasyonu
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