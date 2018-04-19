Balıkesir'de suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, yaklaşık 4 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalar sonucunda, "iş yeri kurşunlama, tehdit, kumar, darp, haraç toplama, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edilen 16 şüpheliye yönelik 20 adrese operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 144 mermi, 10 ruhsatsız av tüfeği, 161 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca fişeği, 7 bıçak, 3 orak ve 2 polis copu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.
Kaynak: AA