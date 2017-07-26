  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu

Ayvalık ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesirde silah kaçakçılığı operasyonu

Polis ekipleri, R.A'nın (32) silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar üzerine bu kişinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bir mavzer, bir pompalı tüfek, 5 av tüfeği, bir havalı tüfek, farklı çaplarda 459 tabanca mermisi, 16 G3 mermisi, 104 av tüfeği kartuşu, bir pala, 2 hançer, bir kasatura, bir bıçak, bir açılır kapanır cop, 2 kelepçe, bir muşta ve 2 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

R.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: balıkesir, ayvalık, Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu
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