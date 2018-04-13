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Balıkesir'de seyir halindeki otobüs alev aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde alev alan tur otobüsü küle döndü. Olaydan sonra otobüsteki 35 yolcunun kaza mahallinde bulunmaması, göçmen olma ihtimallerini akla getirdi.

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Balıkesirde seyir halindeki otobüs alev aldı

Çanakkale-İzmir karayolu Sarımsaklı mevkisinde seyreden bir tur şirketine ait otobüsün buzdolabı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. Daha sonra kısa sürede alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Demir yığınına dönen otobüsten kendi imkanlarıyla kurtulan 35 yolcunun birinin bile yangın mahallinde bulunmaması ise akıllara, yolcuların kaçak göçmen olabileceği şüphesini getirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: yolcu, yangın, tur otobüsü, balıkesir, ayvalık
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