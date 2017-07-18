Balıkesir'de sel hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Madra Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kırsaldaki Sübeylidere Mahallesi'nde sel meydana geldi.

Sel nedeniyle çok sayıda araç çamura gömüldü, evlerde hasar oluştu.

Bölgeye giden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, sel nedeniyle yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"İlk belirlememize göre, sulara kapılan 20 araçta hasar oluştu. Ayrıca bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye görevlilerimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediye ekipleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Vinçlerin yardımıyla metrelerce sürüklenen ve dere yatağında kalan araçlar çıkarılıyor. Devrilen ağaçlar yollardan kaldırılıyor. Çalışmalarımız devam edecek."

Uysal, hasarın boyutunun çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.