  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Balıkesir'de sazlık yangını

Balıkesir'de sazlık yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Balıkesirde sazlık yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dalyan mevkisindeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını, yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangında, 5 dönümlük alandaki sazlıklar ve çalılar zarar gördü.

Etiketler: balıkesir, Edremit, yangın, sazlık yangını
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