  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Balıkesir'de orman yangını

Havran'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

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Balıkesirde orman yangını

Balıkesir'in Havran ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 3 dönüm ormanlık alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Kapanca Yaylası mevkisinde duman gören yangın kulelerindeki görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye 10 ekip sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, 10 arozözle çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangına 2 helikopter de havadan destek verdi.

Zamanında ve hızlı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Kazdağları'ndaki yangında 3 dönümlük çam ormanı zarar gördü.

Havran Orman İşletme Şefi Fuat Nazlı, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını söyledi. AA

Etiketler: balıkesir, havran, orman yangını
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