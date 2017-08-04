Balıkesir'de kuduz karantinası

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ineğin kuduz nedeniyle telef olmasının ardından, mahallede karantina uygulamasına geçildi.

Alınan bilgiye göre, Kalfa Mahallesi'nde oturan Salih A'ya ait bir ineğin aniden ölmesinin ardından durum, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirildi.

Ekipler, ineğin kuduz olduğu için öldüğünü belirledi.

Manyas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Alan, yaptığı açıklamada, kuduz olduğu kesinleşen ineğin bulunduğu ahırda dezenfekte çalışmalarının yapıldığı ifade etti.

Alan, mahalledeki diğer ahırlarda da koruyucu önlemlerin alındığını belirterek, karantina altına alınan mahalleye 3 ay boyunca hayvan giriş çıkışının yapılmayacağını vurguladı.