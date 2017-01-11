Balıkesir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi 2. Gündoğan Mahalesi Bademli Sokak'taki bir evde ikamet eden Irak uyruklu Muntadher Ahmet ve Suzan Ahmet Saleh çiftinin en büyüğü 8 yaşında 3 çocuğunu sokakta ağlarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenip polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Saleh çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, çiftin çocukların odasında yakılan sobanın kovasını gece odalarına almaları sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Daha sonra Iraklı karı kocanın cenazesi otopsi için Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine gönderildi.