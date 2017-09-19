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Balıkesir'de kaçak göçmen operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 72 kaçak göçmen yakalandı.

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Balıkesirde kaçak göçmen operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 72 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, lastik botla Midilli'ye geçmek isteyen Suriye uyruklu göçmenler, Sarımsaklı plajı açıklarında Sahil Güvenlik unsurlarınca fark edildi.

Yakalanan ve Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Ayvalık Grup Komutanlığına getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek, içecek ve ilaç desteğinde bulunuldu.

Göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

Etiketler: balıkesir, Ayvalık ilçesi, 72 kaçak göçmen
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