Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 avukat ile onlardan sorumlu olduğu iddia edilen esnaf gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde bazı avukatlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Balıkesir Barosuna bağlı 7 avukat ile onlardan sorumlu olduğu öne sürülen bir esnaf yakalandı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.

Soruşturmayla ilgili 3 avukatın da arandığı öğrenildi.