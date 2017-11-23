  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı Kocaeli'de yakalandı.

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Balıkesirde FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen kişi Kocaeli'de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bigadiç ilçesinde FETÖ ile iltisaklı dershanede müdür olarak görev yapan E.Ç'nin örgüt toplantıları düzenlediği, himmet, kurban, yardım topladığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Bigadiç Savcılığı talimatıyla Kocaeli'de yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Zanlının, emniyetteki sorgusu sürüyor.

AA

Etiketler: Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu, bylock
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