Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda evlerde arama yapılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.