Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 12 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'ye ait eğitim kurumlarında çalıştıkları ve şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullandıkları belirlenen 21 kişiden 14'ü gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.K, İ.Ü, M.A, S.Y, C.S, S.G, İ.Ş, H.Y, M.İ, C.T, M.S.K. ve R.K. tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.