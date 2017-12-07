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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen 2 operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

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Balıkesirde FETÖ/PDY operasyonları

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da örgüt üyesi ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen Edremit ilçesinde görevli bir uzman jandarma çavuş ikametinde yakalandı.

Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

AA

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