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Buradasınız : » » Balıkesir'de FETÖ operasyonları: 9 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ operasyonları: 9 gözaltı

Operasyonlarda, aralarında 7 muvazzaf askerin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesirde FETÖ operasyonları: 9 gözaltı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 4 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden A.T. E, İ.Ş. ve M.O. gözaltına alınırken senelik izinde olan Y.A'ya ulaşılamadı.

Balıkesir, Konya ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında ise 4 muvazzaf subay ve 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üsteğmenler Y.E, E.T, teğmen T.G, astsubay T.G, bir havayolu şirketi çalışanı Y.B.D. ile müteahhit M.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin, soruşturmaların yapıldığı illere gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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