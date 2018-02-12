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Balıkesir'de FETÖ operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Bigadiç'teki operasyonda ise hapis cezası alan eski polis memuru yakalandı.

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Balıkesirde FETÖ operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY üyeliği suçundan 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.K, M.K, S.İ, T.K, O.Y, R.A. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Söz konusu şüphelilere ait adresler ve otomobillerde yapılan aramalarda; çok sayıda bilgisayar, tablet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, sim kart, hafıza kartı, flash bellek, CD, Bank Asya'ya ait banka dekontu ve banka hesap kartı, çok sayıda örgüte ait yayın, kitap, dergi, gazete, doküman, himmet kayıtlarının tutulduğu ajanda, çek kayıt defteri, çeşitli devletlere ait banknotlar, çok sayıda delici ve kesici alet, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Balıkesir'de FETÖ operasyonunda eski polis memuru yakalandı

Öte yandan Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Artvin'deki FETÖ'ye ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin Ağır Ceza Mahkemesince, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ü.C, Bigadiç'te gözaltına alındı.

Ü.C, Artvin Ağır Ceza Mahkemesince, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklandı.

Hükümlünün, Artvin Emniyet Müdürlüğünde görevliyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün haberleşme programlarını kullandığı ve örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara, FETÖ operasyonu, fetö, balıkesir
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