Balıkesir'de FETÖ mensubu 16 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, KHK ile ihraç edilen eski rütbeli emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 Ocak'ta, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrı'da, FETÖ/PDY'nin Balıkesir Emniyet Müdürlüğü üst düzey yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1. sınıf emniyet müdürü N.A.Y, 2. sınıf emniyet müdürleri A.Ç, N.Ç, C.Ö, A.G, İ.K, V.D, S.K, T.C, 4. sınıf emniyet müdürleri Z.I, S.T, B.T, Y.C, S.G, H.M.K. ile emniyet amiri C.E. tutuklandı. R.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında KHK ile ihraç edilen eski rütbeli emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheliden 21'i yakalanmıştı. 17-25 Aralık süreci öncesinde, İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi gibi birimlerde önemli mevkilerde görev aldıkları belirlenen şüphelilerin tamamının ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilmişti. AA

