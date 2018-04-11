Balıkesir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

Balıkesir Bandırma'da oturan Ö.Ç.'yi telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıtan A.A., "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek para istedi.

Durumdan şüphelenen Ö.Ç., polise haber verdikten sonra banka şubesinden 30 bin dolar çekti. Ö.Ç., telefondaki şüpheli A.A.'nın yönlendirmesi üzerine parayı diğer şüpheli A.A.'ya vermek için banka şubesi önünde beklemeye başladı.

A.A. parayı teslim alacağı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Diğer şüpheli de Bandırma Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

Biri hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA