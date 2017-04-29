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Balıkesir'de ev yangını: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 62 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

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Balıkesirde ev yangını: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Edremit'in kırsal Altınoluk Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Meral Özekçin'e (62) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ile Altınoluk itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, tek başına yaşayan ve yürüme güçlüğü çektiği için dışarı çıkamayan Özekçin'i evde baygın halde buldu. Yoğun duman nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özekçin'in cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangın da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturması sürüyor. AA

Etiketler: balıkesir, yangın
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