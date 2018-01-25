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Buradasınız : » » Balıkesir'de eski emniyet müdürüne gözaltı

Balıkesir'de eski emniyet müdürüne gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü, Balıkesir'de gözaltına alındı.

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Balıkesirde eski emniyet müdürüne gözaltı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara merkezli 21 ildeki operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığında 4. sınıf emniyet müdürüyken 2016'nın Kasım ayında meslekten ihraç edilen A.S. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.S'yi Edremit'teki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 129 eski polise gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 21 ilde FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen 129 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, emniyet yapılanması, emniyet müdürü, balıkesir, ankara
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