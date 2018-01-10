  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.804
    EURO 4.551
  • BIST 113589.45
    ALTIN 161.133
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir'de ByLock tespit edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Balıkesir'de ByLock tespit edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Balıkesir'deki FETÖ/PDY soruşturmalarında gözaltına alınan jandarma uzman çavuş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ByLock tespit edilen üniversite öğrencisi ise tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesirde ByLock tespit edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'da görevliyken gözaltına alınarak Balıkesir'in Bigadiç ilçesine getirilen jandarma uzman çavuş H.Y'nin sorgusu tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Elazığ'a görevli olarak gönderilen jandarma uzman çavuş hakkında Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmış, şüpheli 6 Ocak'ta Elazığ'daki güvenlik güçlerince Alacakaya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

FETÖ şüphelisi üniversite öğrencisine gözaltı

Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "ByLock" kullandığı tespit edilen Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencisi H.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İkametinde gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, fetö, Elazığ, balıkesir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER