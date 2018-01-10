Balıkesir'de ByLock tespit edilen üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'da görevliyken gözaltına alınarak Balıkesir'in Bigadiç ilçesine getirilen jandarma uzman çavuş H.Y'nin sorgusu tamamlandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Elazığ'a görevli olarak gönderilen jandarma uzman çavuş hakkında Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmış, şüpheli 6 Ocak'ta Elazığ'daki güvenlik güçlerince Alacakaya ilçesinde gözaltına alınmıştı.
FETÖ şüphelisi üniversite öğrencisine gözaltı
Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "ByLock" kullandığı tespit edilen Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencisi H.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İkametinde gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA