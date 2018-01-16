Balıkesir'de astsubay kıdemli çavuşa FETÖ'den gözaltı

Açıklama Balıkesir Valiliği'nden geldi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş R.E.'nin Sunullah Mahallesi'ndeki adresinde arama yapıldı.
Gözaltına alınan R.E., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor.
Şüpheli asker, işlemlerin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
Eskişehir'de muvazzaf üsteğmene gözaltı
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, Eskişehir'de görevli üsteğmen H.U, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından Karabük'e gönderilecek.
Kaynak: AA